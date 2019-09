Im Thüringer Wald sprengen Experten der Bundeswehr am Sonntag mehrere tote Bäume. Wie Jörn Ripken von Thüringenforst MDR THÜRINGEN sagte, bleibt dafür die Straße zwischen Waldau und Schönbrunn von 10 bis 14 Uhr voll gesperrt. Die Spezialisten jagen an dem steilen Hang im Landkreis Hildburghausen rund 30 abgestorbene Buchen in die Luft. Die Bäume müssen weg, da bis zu 200 Kilogramm schwere Äste oder Baumkronen herabzufallen drohen.