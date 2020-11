Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat die Demonstration gegen strengere Corona-Regeln in Hildburghausen erneut heftig kritisiert. Ramelow sagte am Donnerstagmorgen in der ARD, ihm fehle jedes Verständnis, wenn diese Menschen nach Freiheit riefen. Er verwies auf strengste Ausgangssperren, die in anderen europäischen Ländern gelten. Der Landkreis Hildburghausen sei mit dem aktuellen Inzidenzwert von mehr als 600 mittlerweile deutschlandweit die Nummer eins. Das Infektionsgeschehen sei nicht mehr beherrschbar. Dass die Demonstranten in so einer Situation ungeschützt und zum Teil mit Kindern auf die Straße gingen, dass sie dabei andere bewusst gefährdeten, sei für ihn nicht nachvollziehbar, so Ramelow.