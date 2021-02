Römhild ist, genau wie das benachbarte Wasungen auch, eine echte Karnevalshochburg. Die Römhilder Karnevalsgesellschaft ist einer der größten und wichtigsten Vereine in der Stadt. Das hat auch der evangelische Pfarrer Thomas Perlick 2003 gleich zu Beginn seiner Zeit in Römhild erkannt und ist damals deshalb sofort in die Karnevalgesellschaft eingetreten.

Pfarrer Perlick wagt sich an die Büttenrede

"In meiner Pfarrstelle davor war es der Sportverein", erinnert sich der Pfarrer. Um mit den Menschen in Kontakt zu kommen, habe er deshalb Fußball gespielt. In Römhild ist es nun der Karneval. Und weil sich Pfarrer Perlick auch für sein Leben gern Texte ausdenkt, hat er sich 2008 tatsächlich das erste Mal an eine eigene Büttenrede gewagt.