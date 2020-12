Die Lage in den Südthüringer Kliniken hat sich in den vergangenen beiden Wochen weiter verschärft. Wie Michael Musick, der Geschäftsführer der Südthüringer Regiomed-Kliniken, sagte, sind die Patienten verzögert eingetroffen. Derzeit werden in Hildburghausen 23 Covid-Patienten auf der Normalstation behandelt, in Sonneberg 22 und in Neuhaus 13.