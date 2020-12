Die Vorbehalte unter den Eltern und teilweise auch einigen Bürgermeistern im Landkreis waren groß. Die Stadt Eisfeld hat zum Beispiel komplett für ihre Kindergartenkinder auf die Massen-Schnelltests verzichtet. Stattdessen sollten dort die Kindergärten bis zum 13. Dezember geschlossen bleiben und danach in den eingeschränkten Regelbetrieb übergehen. Das hat der Bürgermeister Sven Gregor (Freie Wähler) so entschieden.

Er kritisierte vor allem die Nasentests. Hier würden die Kinder einer Situation ausgesetzt, die nicht gerechtfertigt sei. Und dabei bleibt Gregor auch. "Gerade jüngeren Kindern kann man nicht erklären, warum ihnen ein Stäbchen so tief in die Nase geschoben wird", sagt Gregor. Außerdem seien die Testergebnisse nicht immer zuverlässig.

Wenn ab dem 14. Dezember alle Kinder sowieso wieder in die Einrichtungen dürfen, lohne sich dieser ganze Aufwand für nur eine Woche überhaupt nicht. Trotzdem würden sich nun vereinzelt Eltern aus Eisfeld melden, die ihre Kinder nun gerne testen lassen möchten. Kinder mit negativem Test werden nun auch in Eisfeld ab sofort wieder betreut.

Ähnliche Vorbehalte gab es vor einer Woche auch in Heldburg und Schleusingen. Denn die Bürgermeister sahen vor allem die Freiwilligkeit der Tests nicht gegeben. Auch die Kinder in der Notbetreuung sollten ursprünglich nur noch mit einem Negativtest weiter in den Kindergarten gehen dürfen. "Wo ist hier denn Freiwilligkeit?“, fragt der Schleusinger Bürgermeister André Henneberg (pl). Inzwischen wurde vom Landratsamt klargestellt, alles Tests sind freiwillig. So kann es also passieren, das ungetestete Kinder noch in der Notbetreuung sind.