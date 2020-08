Der Kreis hatte dem Betreiber am Freitag einen Bescheid mit strengeren Auflagen geschickt. Die Polizei hatte in letzter Zeit viele Einsätze am Bergsee beklagt. Wie ein Sprecher MDR THÜRINGEN sagte, haben vor allem Jugendliche auf dem Campingplatz gefeiert, ohne sich an die Abstandsregeln zu halten. Laut Betreiberangaben kontrolliert die Polizei zwar regelmäßig auf dem Platz, größere Vorfälle hätte es dabei aber nicht gegeben.