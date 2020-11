Alle Schulen und Kindergärten im Landkreis werden ab Mittwoch vorübergehend geschlossen. Das hat der Landkreis gemeinsam mit den Ministerien für Bildung und Gesundheit am Montag entschieden. Allerdings sollen Schulen oder Kindergärten so schnell wie möglich wieder geöffnet werden, wenn das Infektionsgeschehen es zulässt. Um das zu testen, hat die Landesregierung am Montag 11.000 Schnelltests bestellt. Damit soll nach fünf Tagen kontrolliert werden, wie viele Kinder, Lehrer und Betreuer infiziert sind. Wenn keine Infektionen nachgewiesen werden, dürfen die Kindergärten und Schulen wieder öffnen.