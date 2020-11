In einer neuen Allgemeinverfügung, die am Mittwoch in Kraft tritt, sollen weitere Einschränkungen aufgeführt werden. So wird es laut Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) in jedem Fall weitere Kontaktbeschränkungen geben. Darüber hinaus werden Veranstaltungen umfassend verboten und auch die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung soll noch einmal ausgeweitet werden. Konkrete Regeln hat das Landratsamt bislang aber noch nicht bekannt gegeben.