Der Landkreis Hildburghausen zählt zu den Corona-Hotspots in Deutschland. Als Reaktion darauf wurden an Schulen und Kindergärten Antigen-Tests durchführt. Seit Dienstag waren in dem südthüringischen Landkreis zwei Dutzend Testteams unter anderem von Bundeswehr und Deutschem Roten Kreuz (DRK) vor Ort. Allerdings war die Testreihe nicht unumstritten. So hatten sich einige Bürgermeister geweigert, die Tests an ihren Einrichtungen anzubieten.