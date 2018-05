Diesel läuft aus kaputter Baumaschine in Thüringer Wald

Im Thüringer Wald bei Masserberg ist auf einer Länge von mehreren Kilometern Diesel aus einer kaputten Baumaschine ausgelaufen. Das Gerät sollte am Montag zu einer Baustelle an der Werraquelle gebracht werden, wie Christian Konz von der Masserberger Feuerwehr MDR THÜRINGEN sagte. Bereits auf der Straße in Lichtenau - etwa zehn Kilometer entfernt - lief demnach Diesel aus dem Aggregat. Der Fahrer, auf dessen Anhänger das Gerät stand, bemerkte den Schaden allerdings erst am Ziel im Wald.