Es ist einen Augenblick lang unangenehm, wenn das Wasser in den Kragen läuft und langsam den Bauch erreicht. Mein Gesicht liegt im Schlamm, über mir sind nur wenige Zentimeter Platz bis zur Decke. Langsam lasse ich mich auf dem Bauch liegend kopfüber einen Absatz hinuntergleiten. Kamera, Licht und Ton sind in Spezialbehältern verpackt und passen gerade so durch den engen Spalt. Mein Herz schlägt vor Aufregung bis zum Hals – nach neun Jahren bin ich wieder auf dem Weg in die Bleßberghöhle.

Keulenförmige Tropfsteine in der so genannten Baseball-Arena. Für diese Stalagtiten wird in der Wissenschaft ein biogener Ursprung diskutiert. Bildrechte: Dieter Weiß/Thüringer Höhlenverein Im Mai 2012 haben die Thüringer Höhlenforscher einen Weg in die Höhle gefunden. Der Zugang dient ausschließlich zu Forschungszwecken, sagt Jens Leonhardt, Chef des Thüringer Höhlenvereins. "Wir forschen intensiv und arbeiten dabei mit verschiedenen Universitäten und wissenschaftlichen Einrichtungen in allen Teilen Deutschlands zusammen." Eine der wichtigsten Entdeckungen sind sogenannte Poolfinger – das sind Tropfsteine, die möglicherweise einen biogenen Ursprung haben. Jens Leonhardt erklärt es so: "Es könnte sein, dass Bakterien oder eine andere Lebensform das Initial für die Bildung des Tropfsteins ist. Die Forschungen auf diesem Gebiet stehen aber erst ganz am Anfang."



Ein Netzwerk an Wissenschaftlern versucht diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Fakt ist: Die Bleßberghöhle ist eine von etwa zehn Höhlen in Deutschland, in denen "Poolfinger“ gefunden wurden. Zum Vergleich: Allein in Thüringen gibt es etwa 500 Höhlen! "Kopf runter! Füße unten lassen! Nicht strampeln!" Immer wieder höre ich die mahnenden Worte der Höhlenforscher. Um mich herum sind unzählige Tropfsteine: wunderschön aber filigran. Die kleinste Berührung könnte sie für immer zerstören.

Holzbohlen sorgen für Zerstörungen

Wie zerbrechlich diese Gebilde sind haben die Forscher 2012 erfahren müssen. "Wir haben uns damals (nach Errichtung des Forschungszugangs) zunächst die Höhle von vorn bis hinten angeschaut und zum letzten Besuch 2009 gravierende Veränderungen festgestellt.

Makkaroni-Tropfsteine, die durch treibende Holzbohlen zwischen 2009 und 2012 zerstört wurden. Bildrechte: Dieter Weiß/Thüringer Höhlenverein Schuld sind die Holzbohlen, die für die Begehungen 2009 eingebaut wurden", sagt Leonhardt. "Diese wurden damals aus Zeitgründen nicht entfernt. Durch starke Wasserschwankungen sind sie unkontrolliert durch die Höhle getrieben worden. Die längsten Makkaronistalaktiten Deutschlands wurden dadurch unwiederbringlich zerstört. Sie wurden durch eine Gerüstbohle regelrecht abrasiert.“ so Leonhardt. "An der Decke hängen jetzt noch ein paar Reste von vielleicht einem Meter Länge und am Boden liegt dieses Holzteil. Es ist schon bitter wenn man das sieht – ich war traurig."

In unseren Zeitmaßstäben wächst so ein Tropfstein einfach nicht nach. In 1000 oder 2000 Jahren ist er vielleicht wieder 10 oder 15 Zentimeter gewachsen. Jens Leonhardt, Chef des Thüringer Höhlenvereins.

Die enge Passage ist endlich vorbei. Im Lichtkegel der Lampen erscheint ein großer Saal: Gleich am Anfang hat das Kalkwasser ein kleines Becken geformt. Über eine Sinterwand – so heißen diese riesigen Tropfsteingebilde – rinnt Wasser in das Becken. Irgendwie erinnert es mich an einen Schokoladenbrunnen. Doch das Wasser ist glasklar und mittendrin bilden sich neue kleine Tropfsteingebilde – waagerecht liegend.

Wasser spielt entscheidende Rolle

Nach der Sprengung 2008 haben die Bauleute Beton in das Loch gegossen ohne zu wissen, dass dahinter ein Höhlensystem ist. Die Geologen hatten keine Hohlräume größer als sieben Meter vorausgesagt. Mehr als 50 Laster haben ihre Ladung abgekippt, erst dann wurde das Loch vergrößert und die Höhle entdeckt. Dieser Beton hat das Wassersystem der Höhle verändert, ist sich Jens Leonhardt sicher. Der See in Tunnelnähe sei dadurch entstanden. Taucher des Höhlenvereins haben sich hineingewagt und ihn untersucht. Aus dem Beton am Boden ragen Tropfsteine senkrecht nach oben. Am Ende des Sees zeigt die Unterwasserkamera ein breites Portal mit einer flach gewölbten Decke – alles aus Sinter.

Ein Saal im Dunkel: Die Forscher bahnen sich mit Stirnlampen ihren Weg durch die Höhle. Bildrechte: MDR/Mathias Streisel Heute schwankt der Wasserstand in der Höhle extrem stark. Im Herbst ist meist fast keins mehr da - im Frühjahr dagegen steht die Höhle in allen Teilen bis zur Decke unter Wasser. Das belegen sowohl Messungen der Höhlenforscher wie auch die der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (TLUG).



Im großen Saal gibt es riesige Tropfsteine, die an den Film "Alien“ erinnern. Simone – verantwortlich für den Ton – sagt: "Es sieht aus wie Schleim der über die Wand läuft und langsam versteinert.“ Wir fühlen uns wie in einer anderen Welt. Diese Gebilde sind bis zu 350-tausend Jahre alt, zeigen die Untersuchungen der TLUG. Interessant ist dabei, dass die untersuchten Tropfsteine zwei Wachstumspausen von jeweils sage und schreibe dreißig bis fünfzigtausend Jahren hatten. Das heißt, dass das Wasser Ewigkeiten nicht durch die Höhle geflossen ist und sich erst nach der letzten Eiszeit wieder den Weg hinein gesucht hat. Erst seitdem wachsen die Steine wieder.

Mehr Öffentlichkeit würde das Naturphänomen gefährden