Rund ein Drittel der vorhandenen Baumarten in Thüringen kommt für die Wiederbewaldung in Frage. Das ist das Ergebnis des Treffens von Forstexperten und Thüringens Forstministerin Birgit Keller (Linke) auf der Veste Heldburg im Landkreis Hildburghausen am Mittwoch.