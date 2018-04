Am Sonntag war der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr in Eisfeld an der Reihe. Nominiert wurden die Musiker vom Eisfelder Festkomitee des Kuhschwanzfestes. „Wir hätten am Sonntag sowieso Musikprobe gehabt", sagte Zeremonienmeister Mike Donner. „Da haben wir das Ganze einfach in die Werra verlegt." Punkt 10 Uhr morgens stehen seine Mitspieler tatsächlich parat am Wehr. Sie haben sich in ihre historischen Uniformen geschmissen. Mit blinkenden Messingknöpfen an den Jacken und Pickelhaube auf dem Kopf. Die Meisten haben schon vorgesorgt und eine kurze Hose angezogen. Manche haben Gummistiefel an, viele Badeschlappen. Zum Glück spielt das Wetter mit. Die Sonne strahlt, aber in der Werra ist es natürlich empfindlich kalt. Dementsprechend groß ist das Gejauchze als es endlich ins Wasser geht. Im militärischen Ton befiehlt Donner: „Ins Wasser marsch" - und schon marschiert der Spielmannszug durch das eiskalte etwa knietiefe Flusswasser.