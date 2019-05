In der Veste Heldburg war zu DDR-Zeiten ein Kinderheim untergebracht. Ehemalige Bewohner erheben Vorwürfe gegen die Betreuer.

In der Veste Heldburg war zu DDR-Zeiten ein Kinderheim untergebracht. Ehemalige Bewohner erheben Vorwürfe gegen die Betreuer.

In der Veste Heldburg war zu DDR-Zeiten ein Kinderheim untergebracht. Ehemalige Bewohner erheben Vorwürfe gegen die Betreuer. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Mit einem neuen Projekt soll auf der Veste Heldburg an das von ehemaligen Bewohnern beklagte Unrecht im DDR-Kinderheim erinnert werden. Dafür erarbeite das Thüringer Archiv für Zeitgeschichte gerade das Projekt "DENKOrte", sagte der Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Vergangenheit, Peter Wurschi. Noch fehle allerdings die Förderung dafür, so Wurschi.

Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass es auf der Veste Heldburg bei Hildburghausen sexuelle Übergriffe auf Kinder gegeben haben soll. Zwei ehemalige Heim-Insassen berichteten MDR THÜRINGEN von Vergewaltigungen und anderen Übergriffen. Die Taten sind inzwischen verjährt. Die Betroffenen hatten gefordert, dass auf der Veste Heldburg an das Unrecht und die Opfer erinnert wird. Dies hatten die Verantwortlichen des jetzt auf der Veste ansässigen Deutschen Burgenmuseums zunächst zurückgewiesen. Das Heim existierte bis zu einem Brand im Jahr 1982. Wie viele Kinder in dem Heim lebten, ist bis heute unklar.

Opfer der DDR-Heimerziehung können auch künftig auf Hilfe durch das Land Thüringen hoffen. "Die vielen Gespräche mit früheren DDR-Heimkindern haben gezeigt, dass der Unterstützungsbedarf fortbesteht", sagte Bildungsminister Helmut Holter (Linke) im Vorfeld einer Tagung zum Fonds Heimerziehung am Mittwoch im Landtag. Demnach ist geplant, eine Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige DDR-Heimkinder in Erfurt bis Ende 2020 weiter zu betreiben.

Am Mittwochnachmittag entschuldigte sich Thüringens Bildungsminister bei den Opfern der DDR-Heimerziehung. Aus Sicht von Helmut Holter (Linke) trägt die SED Schuld, dessen Mitglied er früher war. Holter sagte im Thüringer Landtag vor Betroffenen, Misshandlungen und schweres Unrecht gehe unter die Haut. Das sei ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Allein in Thüringen hatten sich in der Erfurter Anlauf- und Beratungsstelle über 4.700 Menschen gemeldet - 4.000 hatten Geld-, Sach oder Rentenleistungen erhalten. Insgesamt hat das Land rund 43 Millionen Euro ausgezahlt.