Streufdorf: Weißes Pulver löst Großeinsatz aus

Auf dem Gelände eines Agrarbetriebes in Streufdorf im Landkreis Hildburghausen ist am Freitag ein weißes Granulat unbekannter Herkunft entdeckt worden. Die Feuerwehr rückte mit 35 Mann und einem Gefahrgut-Zug an und trug die Substanz ab. Neben dem Katastrophenschutz war auch das Umweltamt vor Ort, das ein Probe des Stoffes nahm. Jetzt soll geklärt werden, worum es sich bei dem weißen Granulat handelt. Laut Polizei wurde niemand verletzt; das unbekannte Granulat sei auf einem Grünschnitt-Haufen entdeckt worden.

Die weiße Substanz nahm nur eine Fläche von etwa 30 cm² ein, dennoch nimmt die Feuerwehr das sehr ernst. Bildrechte: NEWS5 Syndication UG