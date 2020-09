Ein Mann hat am Montagabend in Hildburghausen seine Lebensgefährtin niedergestochen. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, kam es vorher zwischen der 21-jährigen Frau und ihrem 25-jährigen Freund in ihrer Wohnung zum Streit. Dabei nahm der Mann ein Küchenmesser und rammte es der Frau in den Bauch.

In Hildburghausen soll ein Mann eine Frau niedergestochen haben (Symbolfoto). Bildrechte: imago/Jochen Tack