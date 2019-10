Gottesdienst in Eisfeld Ehemalige Grenzstadt feiert 30 Jahre Freiheit

Bedford-Strom erwartet ein volles Kirchenhaus. Gespannt verfolgen die Gäste aus Ost und West die Worte. In seiner Predigt fordert er die Menschen zu mehr Mitgefühl auf. "Das was wir in Deutschland am meisten brauchen ist, dass sie sich in andere hinein fühlen können.“ Nur so könnten Hass, Rassismus, Neid und Gewalt überwunden werden. Auch gegen Antisemitismus müsse die Kirche immer und immer wieder deutlich einstehen. Kein Mensch dürfe wegen seiner Herkunft oder Religion verfolgt werden.