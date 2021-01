In Schleusingen im Kreis Hildburghausen haben Unbekannte am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Ein Polizeisprecher sagte, es sei noch offen, ob die Täter Geld erbeutet haben. Sie seien auf der Flucht. Der Automat der Sparkasse war in einem freistehenden Container installiert, der in der Hildburghäuser Straße in der Nähe eines Supermarktes aufgestellt war. Der Container wurde durch die Detonation schwer beschädigt. Scheiben splitterten, Wände wurden aufgerissen.

Polizist bei der Spurensicherung in dem gesprengten Geldautomaten-Container der Sparkasse in Schleusingen. Bildrechte: MDR/Steffen Ittig