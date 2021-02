Tierquälerei Blindes Pferd gegen Baum gehetzt - Kamera zeichnet Täter auf

Ein Unbekannter hat auf dem Gnadenhof in Themar im Landkreis Hildburghausen ein blindes Pferd in Panik versetzt und gegen einen Baum gehetzt. Das Tier verletzte sich dabei schwer an Beinen, Kopf, Hals und Brust. Zuvor war der Mann unbemerkt auf das Gelände gelangt und hatte mehrere Pferde aufgescheucht.