Für den Schnelltest-Marathon wurden insgesamt 11.000 Tests beschaffen. Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes wollen sich 4.000 bis 5.000 Menschen testen lassen. So hat sich in Eisfeld beispielsweise von 400 Kindern lediglich eins angemeldet. In Römhild sollen dagegen allein am Dienstag 160 Menschen in drei Räumen einer Turnhalle getestet werden. In der Stadt Hildburghausen wollen etwa ein Drittel der Eltern ihre Kinder zum Test schicken.