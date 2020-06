Viereinhalb Jahre lang schon streiten die Gemeinde Kloster Veßra und Tommy Frenck vom rechtsgerichteten Bündnis Zukunft Hildburghausen um den Gasthof "Goldener Löwe". Den hat Frenck 2014 gekauft. Weil aber Kloster Veßra das Vorkaufsrecht geltend gemacht hat, steht Frenck noch nicht im Grundbuch. Dagegen hat der Gastwirt geklagt. Am Freitag nun war vor der mündlichen Verhandlung am Meininger Verwaltungsgericht ein Vor-Ort-Termin.

Volkskundliche Bedeutung des Wirtshauses entscheidend

"Das Gericht wollte sich ein Bild machen, um ein Gefühl für die Örtlichkeit zu bekommen", sagte Verwaltungsrichter Udo Schneider zu Beginn der Verhandlung. Es gehe darum, wo der Gasthof liegt, wie er sich in den Ort einbindet und welche Rolle er früher gespielt haben könnte. Denn Dreh- und Angelpunkt in dem Gerichtsstreit um das Vorkaufsrecht ist die volkskundliche Bedeutung des Wirtshauses. Die, so lässt der Richter durchblicken, hat die Gemeinde noch nicht wirklich nachweisen können. Das Gericht denkt deshalb darüber nach, einen Gutachter einzusetzen. Der soll klären, ob der Gasthof zurecht als ein Denkmal deklariert worden ist und welche historische Bedeutung er hatte. Das Restaurant "Goldener Löwe" in Kloster Veßra. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Frenck wirft der Gemeinde Fake vor

Tommy Frenck wirft der Gemeinde vor, ein Fake-Konzept für den Gasthof erstellt zu haben. Sie habe niemals vorgehabt, den "Goldenen Löwen" zu kaufen oder gar ein Museum darin einzurichten. "Schon allein, weil dafür die Finanzierung gar nicht gesichert ist", sagt Frenck nach der Verhandlung. Was hier laufe, sei doch offensichtlich. "Man will mich loshaben. Keiner wollte den Gasthof haben, erst als ich ihn gekauft hatte, wurde er schnell zu einem Denkmal", so Frenck. Tommy Frenck (links) auf einem Rechtsrockkonzert in Themar. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Finanzierung laut Gemeinde gesichert

Bauamtsleiter Burkhard Köhler weist das entschieden zurück. "Wir hätten uns damals gewünscht, dass der Besitzer uns fragt, wir hätten zumindest mitgeboten", so Köhler. Die Finanzierung sei ebenfalls gesichert. Allerdings könnten Finanzpläne erst erstellt werden, wenn die Gemeinde tatsächlich Besitzer der Immobilie ist. Auch Fördermittel könnten erst dann beantragt werden.

Richter Schneider kündigte an, auch das Konzept der Gemeinde genau zu prüfen. Der Beschluss, wie es weitergeht, soll den Parteien in den nächsten Tagen zugestellt werden. Den Prozess insgesamt will er noch in diesem Jahr abschließen.