Der Regine-Hildebrandt-Preis 2019 der deutschen Sozialdemokratie geht in diesem Jahr an das Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra aus Themar in Thüringen und das Ost-West-Forum - Gut Gödelitz aus Döbeln in Sachsen. Das teilte die SPD-Pressestelle am Freitag in Berlin mit. Die Auszeichnung soll am 26. November von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) und dem Vorsitzenden des Forums Ostdeutschland der Sozialdemokratie, Wolfgang Tiefensee, im Willy-Brandt-Haus überreicht werden.

Das Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit erhält den Regine-Hildebrandt-Preis 2019. Bildrechte: Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra