Die CDU im Landkreis Hildburghausen hat am 29. Juli in Schleusingen den Reset-Knopf gedrückt. Bei einem Kreisparteitag haben die 87 Mitglieder bei vier Neinstimmen und acht Enthaltungen mit Christopher Other einen neuen Kreisvorsitzenden sowie einen komplett neuen Kreisvorstand gewählt.

Landes-CDU ordnet Kreisparteitag an

Christopher Other beim Kreisparteitag in Schleusingen Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich Der Parteitag in Schleusingen ist in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. Allein wie er zustande kam. Die Landes-CDU hat ihn am 14. Juli in Erfurt fast zwangsweise angeordnet. Dass das auf rechtlich sicheren Füßen steht, hat der geschäftsführende Landesvorsitzende Christian Hirte gleich zu Beginn extra erläutert.

Genau das zweifelt die bisherige Kreisvorsitzende Kristin Obst an. Sie hat gegen die Einberufung des Parteitages Widerspruch beim Landesparteigericht eingelegt. In Schleusingen ist Kristin Obst nicht erschienen. Ob sie die Wahl anfechten wird, darüber hat sie noch nicht entschieden. Obst möchte erst die Entscheidung des Parteigerichtes abwarten. 87 Mitglieder waren zum Parteitag nach Schleusingen gekommen. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Neuanfang für die Kreis-CDU

Sichtlich erleichtert hat der neue CDU-Kreisvorsitzende Christopher Other die Wahl angenommen. "Lasst uns gemeinsam an einem Neuanfang arbeiten", sagte er. Künftig werde nicht mehr von oben herab geredet, sondern auf Augenhöhe, sagte Other. Er ist seit letztem Jahr Bürgermeister von Heldburg. Zum ersten Mal hat er ein Parteiamt inne. Auf ihn wartet viel Arbeit.

Keine Unterlagen aus der Geschäftsstelle

Das hat der Kreisparteitag auf skurrile Art und Weise deutlich gemacht. Ein Rechenschaftsbericht konnte nicht verlesen werden, weil es keine Unterlagen oder Informationen aus der CDU-Geschäftsstelle gab. Demzufolge konnte der alte Kreisvorstand auch nicht entlastet werden. Dies soll bei einem der nächsten Parteitage nachgeholt werden. Derzeit ist zum Beispiel völlig unklar, wie der Kreisverband finanziell aufgestellt ist.