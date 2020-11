Landkreis Hildburghausen Landrat will mit Kirchen-Vertretern über Gottesdienst-Verbot reden

Nach scharfer Kritik am vorläufigen Verbot von Gottesdiensten im Kreis Hildburghausen will das Landratsamt nun das Gespräch mit den Kirchen suchen. Am Montag will Landrat Thomas Müller (CDU) mit Vertretern der evangelischen und der katholischen Kirche reden. Das bestätigte Vize-Landrat Dirk Lindner MDR THÜRINGEN am Sonntag.

Hildburghausens Landrat Thomas Müller (CDU) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK