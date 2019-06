"Auf und davon" - das dachte sich scheinbar eine Kuhherde am Donnerstagmorgen in Schleusingen im Kreis Hildburghausen. Dort ging in den frühen Morgenstunden ein Gewitter mit Regenguss nieder, weshalb die Tiere offenbar von ihrer Weide ausbüxt sind. Die Herde spazierte kurz darauf durch die thüringische Kleinstadt über die Eisfelder Straße in Richtung Innenstadt. Als die Polizei eintraf, waren die Tiere bereits verschwunden. Wie die Beamten mitteilten, fanden sich nur noch "Spuren" der Herde auf der Straße.

Die Kuhherde spaziert durch Schleusingen. Bildrechte: MDR/Steffen Ittig