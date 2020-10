Covid-19 Landkreis Hildburghausen kündigt neue Allgemeinverfügung an

Auch der Kreis Hildburghausen ist jetzt ein Corona-Brennpunkt in Thüringen. Wie das Landratsamt am Sonntag mitteilte, wurden seit Samstag 24 neue Infektionen bestätigt. Damit liegt der Sieben-Tage-Wert bei 57 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Die Zahl der Corona-Fälle könnte noch steigen, da laut Landratsamt eine hohe zweistellige Anzahl von Testergebnissen aussteht, die Anfang nächster Woche vorliegen soll.

Ein Auslöser war demnach eine angemeldete Familienfeier in Hildburghausen. Außerdem hätten sich Bewohner aus dem Raum Römhild und Heldburger Unterland bei Kontakten in Nachbarkreisen mit hohen Corona-Zahlen angesteckt. Auch im Landkreis Eichsfeld waren Anfang des Monats die Infektionszahlen nach einer Familienfeier in die Höhe geschossen.