Ein Lkw ist Donnerstagabend auf der A73 zwischen Schleusingen und Eisfeld-Nord ins Schleudern geraten und umgekippt. Dabei durchbrach er die Mittelleitplanke. Der 47-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr in die Unfallstelle. Die beiden Insassen des Autos im Alter von 45 und 46 Jahren erlitten leichte Verletzungen.

Die Feuerwehr musste den Tank des Lkw leer pumpen; zuvor waren mehrere hundert Liter Diesel ausgelaufen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 160.000 Euro und ermittelt zum Unfallhergang. Wie die Autobahnpolizei am Freitagmorgen mitteilte, dauern die Bergungsarbeiten voraussichtlich bis zum späten Vormittag an. Die Autobahn in Richtung Coburg ist gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.