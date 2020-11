Grund für die Pleite seien laut Dellit Managementfehler gewesen. So seien unter anderem in den letzten Jahren Weichen massiv falsch gestellt worden. Dadurch hätte es zum Beispiel keine hinreichenden Investitionen in veraltete Maschinen gegeben. Eine konkurrenzfähige Produktion sei so nicht mehr möglich gewesen. Zuerst hatte das Freie Wort darüber berichtet.