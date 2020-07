Nach Streit in CDU Neue Fraktion im Hildburghäuser Stadtrat

Im Stadtrat von Hildburghausen gibt es seit Mittwoch eine neue Fraktion. Vier von fünf ehemaligen CDU-Fraktionsmitgliedern haben sich zu "Pro HBN - gemeinsam für Hildburghausen" zusammengeschlossen. Wie Sprecher Thomas Schmalz MDR THÜRINGEN sagte, stand eine Rückgabe der Mandate nie zur Debatte. Bürgermeister Tilo Kummer (Linke) kündigte für den 22. Juli eine Sonderstadtratssitzung an. Dort sollen unter anderem die Sitze in den Ausschüssen neu verteilt werden.

Vier von fünf ehemaligen CDU-Fraktionsmitgliedern hatten am Montag ihren Austritt aus der Fraktion erklärt. Gründe nannten sie zunächst nicht. Wie es am Mittwoch hieß, sei eine sachorientierte Zusammenarbeit in der Fraktion nicht mehr möglich gewesen. Die Kritik bezieht sich vor allem auf die Stadträtin Kristin Obst. Unter anderem deren Wahlniederlage bei der Landtagswahl sei der Fraktion angelastet worden. Ständige Schuldzuweisungen und ein respektloser Umgang hätten zu einer endgültigen Zerstörung des Vertrauensverhältnisses geführt.