Südthüringen Protest gegen Rechtsrock-Veranstaltung in Themar

Im südthüringischen Themar haben am Samstag mehrere Hundert Menschen gegen ein Rechtsrock-Festival in dem Ort protestiert. Die Polizei sprach am Nachmittag von etwa 400 Teilnehmern an dem Protest. Der Sprecher des Bündnisses für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra, Thomas Jakob, schätzte die Zahl der Teilnehmer auf bis zu 700. "Im Vergleich zum letzten Jahr ist das ein Quantensprung", sagte er.