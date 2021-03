Der Rasierklingenhersteller Harry's mit einem Werk im thüringischen Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) wächst immer weiter. Seit letzter Woche sind die begehrten Rasierklingen aus Eisfeld erstmals auch in Deutschland erhältlich. Bislang waren die Nassrasierer ausschließlich in den USA und in Großbritannien zu bekommen. Harry's baut den Vertrieb deutlich aus und erhofft sich einen großen Schub beim Absatz. Davon profitiert auch Eisfeld.

Start-Up-Flair im beschaulichen Eisfeld

2014 hatte das New Yorker Start-Up Harry's den Eisfelder Rasierklingenhersteller "Feintechnik" gekauft und mit den Klingen eine eigene Rasierer-Marke am Internet-Markt etabliert. Seitdem hat das Unternehmen kräftig in den Standort in Eisfeld investiert.

Nach eigenen Angaben wurden mehr als 300 Millionen Dollar (rund 250 Millionen Euro) in Anlagen und Infrastruktur in Eisfeld, aber auch in die Ausbildung der Mitarbeiter investiert. Das Werk zählt zu den modernsten Rasierklingenfabriken in Europa. In Eisfeld arbeiten mittlerweile rund 600 Menschen für Harry's.

New York, London, Eisfeld

"Mit dem Start auf dem deutschen Markt erhoffen wir uns viele neue Kunden", sagt Michael Hirthammer, Geschäftsführer bei Harry's in Eisfeld. "Seit über 100 Jahren werden Rasierklingen in Eisfeld gefertigt. Bisher waren die Harry's-Produkte allerdings nicht in Deutschland erhältlich. Das hat sich jetzt geändert und darauf sind wir sehr stolz. Wir sind sehr zufrieden mit dem Marktstart." Mit Rasierern wie diesen will das Unternehmen den deutschen Markt erobern. Bildrechte: Harry’s Inc.

Genaue Zahlen will das Unternehmen noch nicht nennen. Fest steht jedoch: Harry's wächst. "Seit 2014 expandieren wir jedes Jahr zweistellig", sagt Hirthammer. Der Marktstart in Deutschland hat auch Auswirkungen auf die Fabrik in Eisfeld. "Aktuell suchen wir über 20 Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen. Natürlich erweitern wir auch die Kapazität immer weiter. Seit 2014 haben wir die Mitarbeiterzahl und die Produktionsfläche in Eisfeld verdoppelt. Wir werden auch in Zukunft weiter investieren", sagt Hirthammer.

Ziel: Platz zwei im deutschen Markt

Harry's legt Wert auf Design. Der Kunde soll sich wohlfühlen beim Kauf und beim Anwenden der Rasierer und Pflegeprodukte. Michael Hirthammer sagt: "Wir haben sehr viel Zeit damit verbracht unsere Kunden zu verstehen. Worauf legt der Kunde Wert? Das geht bis hin zur Verpackung. Aber an oberster Stelle steht natürlich die Qualität. Diese muss perfekt sein." Michael Hirthammer, Geschäftsführer bei Harry´s in Eisfeld. Bildrechte: Harry’s Inc.

Das Unternehmen hat die Ziele für den deutschen Markt hoch gesteckt. "Die Nummer eins im deutschen Markt wird schwierig. Denn da gibt es sehr große Konkurrenten", sagt Hirthammer. "Aber Platz zwei ist definitiv das Ziel und das haben wir immer vor Augen."

Stadt profitiert vom Wachstum

Auch im Eisfelder Rathaus kommt das gut an. "Wir hatten Ende der Neunzigerjahre noch Arbeitslosenquoten von fast 20 Prozent", sagt Bürgermeister Sven Gregor. "Heute sind wir im Jahresdurchschnitt unter drei Prozent. Das ist ein großer Erfolg von vielen Unternehmen in der Region. Natürlich haben wir 2014 gemerkt, als Harry's das Werk übernommen hat, dass die Rakete richtig durchs Dach geht. Viele Arbeitskräfte wurden gebraucht und viele Millionen wurden investiert."

Mittlerweile ist Harry's das größte Unternehmen in Eisfeld und auch eines der größten in der Region. "Mich freut besonders, dass die Produkte, die in Eisfeld gefertigt werden, nun auch in Deutschland erhältlich sind. Das zeigt mir, dass der Standort auch langfristig eine Zukunft hat", sagt Gregor.

Ausstellung zur Rasierklingentradition

Wenn es die Corona-Regeln wieder erlauben, können sich Besucher selbst ein Bild von der 100-jährigen Rasierklingentradition in Eisfeld machen. Unter dem Titel "Die schärfste Sache der Welt" hat das Museum eine Sonderausstellung eingerichtet.