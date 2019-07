Rechtsrock-Konzert in Themar Oberverwaltungsgericht hält an Alkoholverbot fest

Für das Rechtsrock-Konzert am Samstag in Themar wurde teilweise ein Alkoholverbot verhängt. (Symbolfoto) Bildrechte: dpa

Das teilweise Alkoholverbot zum Rechtsrockkonzert am Samstag in Themar ist rechtmäßig. Das entschied das Oberverwaltungsgericht Weimar am Donnerstagabend. Demnach sehen die Richter das strikte Alkoholverbot für den Samstag und die Beschränkung auf Leichtbier am Freitag durch die gegebene Gefahrenprognose als gerechtfertigt an. Zugleich äußerten sie erhebliche Zweifel ob, das Ziel der Veranstalter, den Alkoholkonsum zu ermöglichen tatsächlich in Einklang mit der grundgeseztlich geschützten Versammlungsfreiheit zu bringen sei. Die Richter genehmigten auch die getroffenen Regelungen des An- und Abfahrtverkehrs.