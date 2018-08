Nach Mattstedt-Absage: Neonazis treffen sich zu Ersatzkonzert

Nach der Absage des Neonazi-Konzerts in Mattstedt hat es am Abend ein Konzert in der Gemeinde Kloster Veßra im Kreis Hildburghausen gegeben. Wie ein Polizeisprecher dem MDR sagte, versammelten sich auf einem Grundstück rund 500 Menschen. Zwischenfälle habe es nicht gegeben. Das Konzert sei von einem bekannten Vertreter der rechten Szene in Thüringen kurzfristig angemeldet worden. Die Polizei Thüringen wertete die Veranstaltung als "Ersatzanmeldung für das abgesagte Rechtsrock-Konzert in Mattstedt. Aufgrund der räumlichen Kapazitäten wurde die Anreise weiterer Teilnehmer durch die Polizei verhindert.