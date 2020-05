Nach sechs Infektionen Corona-Massentest im Krankenhaus in Hildburghausen

Sechs Mitarbeiter des Regiomed-Krankenhauses in Hildburghausen haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie Landrat Thomas Müller (CDU) MDR THÜRINGEN sagte, handelt es sich um Pfleger und Krankenschwestern. Die Testergebnisse waren am Sonntag im Gesundheitsamt eingetroffen. Müller geht davon aus, dass das Virus über eine Patientin aus einem Seniorenheim eingeschleppt wurde. Damit ist neben dem Krankenhaus in Sonneberg nun eine zweite Regiomed-Klinik von einem Ausbruch des Coronavirus betroffen.