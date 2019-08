Drei Anzeigen sind das Ergebnis eines Ausrasters einer 74 Jahre alten Frau in Eisfeld, Kreis Hildburghausen. Wie die Polizei MDR THÜRINGEN sagte, krachte sie am Dienstagabend gegen das Auto eines 29-Jährigen. Als der Mann den Schaden mit seinem Handy fotografieren wollte, schlug sie ihm das Gerät aus der Hand auf die Straße und machte sich aus dem Staub. Der 29-Jährige zeigte den Unfall bei der Polizei an.