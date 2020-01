Pinselstrich für Pinselstrich ersetzt Restaurator Rolf Möller Fehlstellen Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Der Restaurator hat erstaunlich gut erhaltene Bilder aus der Renaissance entdeckt (15./16.Jahrhundert) - offenbar gemalt von einem italienischen Künstler. Die Bilder erzählen Bibelgeschichten. Die Beschneidung Jesu, die Heiligen Drei Könige, der Kindermord von Betlehem wurden schon freigelegt. Möller ist davon überzeugt, dass die komplette untere Empore mit diesen Wandbildern geschmückt war.

"So etwas gibt meines Wissens in ganz Thüringen nicht", sagt Möller. Nur in der Schlosskirche in Schmalkalden. Dort sind die Malereien aber in der Bilderstürmerzeit unwiederbringlich zerstört worden.



Umso erstaunlicher ist, wie gut die Bilder in Waldau erhalten geblieben sind. Mit einem winzig kleinen Pinsel setzt der Restaurator einen Strich nach dem anderen. So kann er Fehlstellen in den Darstellungen retuschieren. Immer wenn er kann, schaut Pfarrer Markus Heckert dem Restaurator über die Schultern. "Ich bin so froh, solch einen erfahrenen Könner an meiner Seite zu haben", sagt er.