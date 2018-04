Uraltes Schlachtengemälde im Burgenmuseum

Im Deutschen Burgenmuseum in Bad Colberg-Heldburg im Landkreis Hildburghausen wurde am Donnerstagnachmittag ein 800 Jahre altes Wandgemälde präsentiert. Wie Elke Elbers vom Deutschen Burgenmuseum mitteilte, ist es das älteste Gemälde, das sich in einem deutschen Museum befindet. Das Bild zeigt eine Ritterschlacht. Die Details der Rüstungen und des Zaumzeugs der Pferde lassen auf eine Entstehungszeit um 1200 schließen, so Elbers.

Auf 800 Jahre schätzen Experten das blutige Schlachtgemälde, dessen Schöpfer und Herkunft völlig unklar sind. Bildrechte: MDR/Tino Geist