Museumsleiterin Claudia Krahnert ist Mittelalterhistorikerin. Für sie ist das Refektorium ein einziger Glücksfall. "Hier haben die Mönche nicht nur zusammen gegessen, sondern sie haben auch Gott für die Speisen gedankt", erzählt sie mit leuchtenden Augen und Begeisterung in der Stimme. "Genau hier hat sich das klösterliche Leben abgespielt."

Krahnert als Chefin des Hennebergischen Museums und die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten haben eine Vision. Spätestens in zehn Jahren soll jeder mit allen Sinnen nachempfinden können, wie es damals im Mittelalter hier zugegangen ist.

Und die Voraussetzungen dafür sind gar nicht mal so schlecht. Immerhin sind unter anderem Reste von Wandmalereien aus dem 12. Jahrhundert und sogar eine spätgotische Holzbalkendecke erhalten geblieben. Und das, obwohl das Haus unten jahrelang als Viehstall genutzt wurde. Obendrüber waren Wohnungen.

"Für uns ist es einfach ein Glück, dass hier baulich niemand etwas verändert hat. Es ist einfach so geblieben wie es ist", sagt Doris Fischer, die Direktorin der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten.

In diesem Raum wurde für die Mönche am offenen Feuer gekocht. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Neben dem Refektorium liegt auch die so genannte "Schwarze Küche". Am großen Kamin wurde über offenem Feuer gekocht. Der Ruß ist am Gewölbedach heute noch zu sehen.