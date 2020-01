Auch bei der Herstellung der Gerten gilt es natürlich, einiges zu beachten. Kurz vor der Schnetter Nacht der Nächte ziehen die jungen Männer los und sammeln Haselnusszweige. Immer drei zusammengebunden, ergeben eine Gerte. "Die Zweige müssen aber unbedingt frisch sein, sonst zwiebeln sie nicht ordentlich", kichert Martin Langbein in seine Maske hinein.

Die echte "Hullefraansnocht" zu Hause mit Freunden

Überhaupt keine Angst vor den Schlägen hat Kathleen Möschk. "Die Begegnung mit den Hulleweibern bringt Glück", sagt sie und bereitet in ihrer Wohnstube eine lange Tafel vor. Sie freut sich jedes Jahr auf das Spektakel und lädt liebe Freunde in ihr gemütliches Einfamilienhäuschen am Dorfrand ein.

Kathleen Möschk empfängt die Hulleweiber gern - auch wenn sie durchaus gruselig wirken können. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

"Weihnachten und Silvester kann jeder feiern, die Hullefraansnocht aber haben nur wir in Schnett", flötet sie im Brustton der Überzeugung. Draußen brät ihr Mann Michael Bratwürste. "Die Hulleweiber haben meist großen Hunger", weiß er aus jahrelanger Erfahrung. Und tatsächlich: Schwere Schritte nähern sich. Hulleweib Peter Maas ignoriert zunächst den Rost, klopft an die Tür und schreibt wie ein Irrer. "Heijajajajaaja Heijajajaa!" Er saust um die vollbesetzte Tafel und gibt jedem der Gäste die drei obligatorischen Rutenschläge. Und endlich lässt sich das Hulleweib auf einen Stuhl sinken, nimmt dankbar die Bratwurst und ein kleines Schnäpschen. Dafür lässt er sogar mal ganz kurz die Maske fallen. "Das hier", sagt Peter Maas, "ist die richtige echte Hullefraansnocht". Er wünschte sich, dass noch viel mehr Schnetter Familien ihre Häuer wieder öffnen. "Aber viele machen gar nicht mehr auf", so Maas ein bisschen enttäuscht. Die "Ströherne" verkörpert zur "Hullefraansnocht" in Schnett das Gute. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Hulleweiber präsentieren ihren Brauch im Hotel

Später, wenn die Hulleweiber durchs ganze Dorf gezogen sind und an jedem einzelnen Haus geklopft haben, treffen sich alle noch im großen Saal des Hotels. Dort ist dann richtig der Teufel oder besser das Hulleweib los. Manche Gäste wie das junge Pärchen aus Berlin haben sich beim Spaziergang in der Abenddämmerung schon über die seltsamen Gestalten gewundert, die da durch die Gassen gehuscht sind. Jetzt im vollbesetzten Saal, wo die Einheimischen zusammen mit den - wie sie sagen - Luftschnappern feiern, wird auch den beiden Hauptstädtern klar: Der 2. Januar in Schnett ist etwas ganz Besonderes.