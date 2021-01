Doch in diesem Jahr ist alles anders. Derzeit gilt im Landkreis Hildburghausen wegen der Corona-Pandemie eine Ausgangssperre . Einwohner dürfen nur wegen eines triftigen Grundes das Haus verlassen. "Da gehört unsere Hullefraansnacht leider nicht dazu", so Schramm. Ein bisschen komisch sei es schon. Seit sie denken kann, gibt es im Dorf den Brauch. Dass er einmal ausgefallen ist, daran kann sie sich nicht erinnern.

Etwas bedrückte Stimmung herrscht auch bei Familie Möschk. Kathleen und Michael haben einen großen Freundeskreis. Jedes Jahr zur "Hullefraansnacht" steigt in dem gemütlichen Einfamilienhaus am Dorfrand eine große Party. "Weihnachten und Silvester feiern wir auch, aber die Hullefraansnacht ist halt immer etwas ganz Besonderes. Weil es die halt nur bei uns gibt“, sagt Kathleen.

Tochter Lina hatte früher schreckliche Angst vor den Hulleweibern mit ihren gruseligen Masken und dem lauten Geschrei. Inzwischen findet sie Geschmack an dem wilden Treiben und ist etwas traurig darüber, dass es dieses Jahr komplett ausfällt. Zum allerersten Mal in ihrem Leben wäre sie als Gertenträgerin mit dabei gewesen. Bei der Hullefraansnacht wird der Nachwuchs so in den uralten Brauch eingeführt. Aber die Elfjährige weiß, dass wegen Corona alle vorsichtig sein müssen. Auch ihre Eltern nehmen es gelassen. "Umso schöner wird die Feier im nächsten Jahr", sagt Michael Möschk.