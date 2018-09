500 tote Schweine im Stall von Käßlitz - Peta stellt Strafanzeige

Christian Arleth ist Jurist und arbeitet für die Tierrechtsschutzorganisation Peta. Er hat in ihrem Namen die Strafanzeige gegen den Betreiber der Mastanlage in Käßlitz im Landkreis Hildburghausen verfasst. Dort sind in der Nacht zum Montag fast 500 Schweine verendet. Weil ein Stromausfall die Lüftung und die komplette Alarmanlage außer Betrieb gesetzt hat.