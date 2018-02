Die Unwetterzentrale in Leipzig warnt Autofahrer am Dienstagmorgen vor glatten Straßen. Bis 10 Uhr müssen die sich auch in Thüringen auf starke Glätte einstellen. Es gilt insgesamt in Mitteldeutschland eine Warnung vor Glätte aufgrund von überfrierender Nässe, so ein Sprecher. Bereits Montagabend hatte es in Südthüringen vermehrt Unfälle wegen rutschiger Straßen gegeben.