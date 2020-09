Bei einem Polizeieinsatz in Lengfeld im Landkreis Hildburghausen ist in der Nacht zu Mittwoch ein Mann angeschossen worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatte sich der 25-Jährige in einer Wohnung verschanzt und Polizisten mit einer Axt bedroht. Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) stürmten daraufhin die Wohnung.