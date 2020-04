Sibylle Fender-Tschenisch aus Westenfeld ist Thüringerin des Monats April

Deshalb hat die Diplom-Sozialpädagogin Sibylle Fender-Tschenisch zum Beispiel überlegt: Was kann man für den Land-Kids-Club anders machen, der so wichtig ist und den Kindern viel Spaß macht? - Normalerweise bietet der Land-Kids-Club monatliche Projekte an, bei denen die Kinder ihre Interessen mit einbringen können. "Die Mädchen basteln gern, die Jungs möchten mehr Action haben." Dazu gehören Sportangebote vom Tischtennis bis hin zum Bogenschießen. Nun haben die Landfrauen Bastelkisten zusammengestellt - mit Materialien und Bastel-Ideen.

Und in der Landfrauen-Bibliothek in den Räumen der alten Schule konnten jetzt auch Bücher bestellt werden - die Wünsche wurden telefonisch übermittelt oder per Zettel in den Briefkasten. Die Bücher hat dann die ehrenamtliche Bibliothekarin und Landfrau Monika Peter den Bestellern zu Hause vor die Tür gelegt. Die Landfrauen hatten die Bücher aus der ehemaligen Bibliothek von Römhild übernommen, die geschlossen worden war. "Wir finden es wichtig, für die Gemeinden ein Angebot für das Lesen zu haben", sagt unsere Thüringerin des Monats. Und Sibylle Fender-Tschenisch denkt auch schon wieder an die Zeit, in der uns Corona nicht mehr so fest im Griff hat. Sie freut sich darauf, wieder Ferienfreizeiten mit den Land-Kids zu organisieren, zum Beispiel in den Museen der Region auf dem Kleinen Gleichberg und in Kloster Veßra. Ein Familiensportfest steht auf dem Plan, ein Picknick für Toleranz und Weltoffenheit, der Weltkindertag im September und natürlich auch eine Weihnachtsfeier.