Skiarea Heubach Ein Teichsalto zum Winterabschied

Drei Mal hat Liftbetreiber Dennis Wagner das Teichspringen nach hinten verschoben. Der Winter in diesem Jahr wollte einfach nicht gehen. Erst am Ostersonntag sollte endgültig Schluss sein mit dem Pistenvergnügen in der Skiarea Heubach. Seit dem 9. Dezember lief der Schlepplift ununterbrochen. "Natürlich gab es zwischendurch auch Tauwetter und leider auch Regen“, erinnert sich Wagner. "Aber wir haben das durchgezogen“, sagt er nicht ohne Stolz. Wagners Team hat jede kalte Stunde genutzt, um ausreichend Kunstschnee zu produzieren. So hat sich das weiße Band tatsächlich bis Ostern gehalten. Schätzungsweise sind in diesem Winter mehr als 30.000 Skifahrer die Piste in Heubach heruntergewedelt.

Schanze aus der weißen Pracht gebaut

Zittern da die Knie? Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich Seinen letzten großen Auftritt hat der Schnee beim Teichspringen als spektakulären Saisonabschluss. Schon einen Tag zuvor schieben die Liftarbeiter einen großen Haufen der weißen Pracht zusammen und formen daraus fachmännisch eine Schanze. Fast 300 Besucher kommen, um die wilden Sprünge der Skifahrer und Snowboarder zu bewundern. Aus Erfurt, Sonneberg, Coburg, Sömmerda und sogar aus Stuttgart kommen die Wagemutigen.



Sie zwängen sich in hautenge Neoprenanzüge und bekommen noch schnell eine Schwimmweste übergestreift. Dann endlich geht es mit dem Motorschlitten hinauf auf den Berg. Wie an einer Perlenkette hängen die Skifahrer und Snowboarder an einer Leine. "Das ist wie Wasser-Ski bergauf“, lacht Sandra Voigtmann aus Erfurt. Im letzten Jahr war sie noch mit einem Sommerkleidchen gefahren. "Aber der Stoff hat so geflattert und ich bin nicht richtig in Fahrt gekommen“, erzählt sie lachend. "Geschwinigkeit ist alles, sonst schaffst du es nicht über die Schanze“, so die Erfurterin.

Sulziger Schnee und eiskaltes Wasser