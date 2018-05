Branchenüblicher Tarif gefordert: Streik bei Maier Präzisionstechnik in Hildburghausen

Bei der Maier Präzisionstechnik in Hildburghausen wird seit Donnerstagmorgen gestreikt. Wie Thomas Steinhäuser von der IG Metall Suhl-Sonneberg MDR THÜRINGEN sagte, haben etwa 40 Beschäftigte der Frühschicht ihre Arbeit niedergelegt. Der Geschäftsführer der Maier Präsizionstechnik in Hildburghausen, Thomas Braun, sei seit dem Morgen im Unternehmen, um sich ein Bild zu machen, so Steinhäuser weiter. Am Donnerstagnachmittag stehen die Tarifverhandlungen an.

Symbolfoto: 40 Mitarbeiter bei Maier Präzisionstechnik haben Donnerstagmorgen ihre Arbeit niedergelegt und streiken. Bildrechte: dpa Nach Angaben der IG Metall Suhl-Sonneberg soll mit dem Warnstreik Druck auf den Arbeitgeber wegen der aus Sicht der Gewerkschaft stockenden Haustarif-Verhandlungen gemacht werden. Ziel der Verhandlungen sei es, die betrieblichen Arbeits- und Einkommensbedingungen an die Regelungen aus den Tarifverträgen der Metall- und Elektroindustrie Thüringens heranzuführen. Da der Arbeitgeber nicht bereit sei, in den Arbeitgeberverband einzutreten, fänden die Tarifverhandlungen auf betrieblicher Ebene statt.



Die Arbeitszeit beträgt laut Gewerkschaft 40 Stunden pro Woche und damit zwei Stunden mehr als im Branchentarifvertrag. Die Entgelte der gewerblichen Beschäftigten erreichten bisher etwa 85 Prozent der Entgelte in der Metall- und Elektroindustrie.

Die Maier Präzisionstechnik GmbH & Co. KG in Hildburghausen stellt mit rund 100 Mitarbeitern Metalldrehteile für die Automobilindustrie sowie den Maschinen- und Nutzfahrzeugbau her.