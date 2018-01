"Wir sind im letzten Jahr dann doch ganz schön an unsere Grenzen gekommen", gab Bündnissprecher Thomas Jacob unumwunden zu. Insgesamt hatten die Aktivisten vier große Gegenveranstaltungen auf die Beine gestellt. "Uns war wichtig, dass keine Nazis in die Stadt kommen und das haben wir geschafft“, so Jacob.



Er kündigte an, dass das Bündnis auch in diesem Jahr wieder "Flagge zeigen" werde. Am 8. und 9. Juni 2018 ist ein zweitägiges Festival der rechtradikalen NPD geplant. „Aber zwei Tage Widerstand organisieren, das kostet Kraft“, so Jacob. Deshalb ist das Bündnis auch auf der Suche nach neuen Mitstreitern. Außerdem soll das Netzwerk noch weiter ausgebaut werden mit Hilfe von sozialen Netzwerken.