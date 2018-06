Oberverwaltungsgericht: Landkreis will Neonazi-Konzert in Themar erneut verbieten lassen

Das juristische Tauziehen um ein Rechtsrock-Konzert in Themar im Landkreis Hildburghausen geht weiter. Der Landkreis legte am Mittwoch Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Meiningen vom vergangenen Freitag ein. Nun muss das Oberverwaltungsgericht in Weimar darüber entscheiden, ob das für Freitag und Samstag geplante Konzert stattfinden darf oder nicht.