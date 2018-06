Fotograf auf Neonazi-Konzert in Themar angegriffen

Beim Neonazi-Musikfestival im südthüringischen Themar ist ein Journalist angegriffen worden. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, schlug ein Besucher dem Journalisten am späten Freitagabend ins Gesicht. Der Journalist sei leicht verletzt worden. Ein Augenzeuge berichtete dem MDR, dass es sich um einen Fotografen handelt, der hinter einem Absperrgitter im Pressebereich des Geländes Aufnahmen machte. Ein Besucher sei auf ihn zugekommen und habe ihm über das Gitter hinweg zwei Schläge versetzt. Polizisten aus Sachsen seien unmittelbar eingeschritten und hätten den Besucher in Gewahrsam genommen. Die Identität des Täters wurde von der Polizei festgestellt und Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Zu seinem Motiv machte die Polizei, die in Themar mit 1.000 Beamten im Einsatz ist, keine Angaben.

Das Musikfestival in Themar am Freitag und Sonnabend findet auf Privatgelände statt und ist als politische Versammlung deklariert. Am ersten Tag kamen nach Angaben der Polizei rund 1.000 Besucher. Bisher registrierte die Polizei 33 Straftaten und Orndungswidrigkeiten, darunter Verstöße gegen das Waffengesetz und das Zeigen verfassungsfeindlicher Symbole. Die Neonazi-Band "Nahkampf" spielte ein Lied, das auf dem Index steht. Auch gegen Auflagen des Landratsamtes Hildburghausen wurde verstoßen. So wurde vor 20 Uhr Bier in massiven Gläsern ausgeschenkt. Die Veranstalter dürfen laut Polizei Bier nur zwischen 20 Uhr und Veranstaltungsende verkaufen und Getränke nur in Papp- oder Plastikbechern füllen. Ein komplettes Alkoholverbot des Landkreises für die Veranstaltung hatte das Verwaltungsgericht Meiningen am Freitag gekippt.