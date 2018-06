Über 2.000 Neonazis beim Rechtsrock-Festival in Themar

Zu den Gegenprotesten kamen am Samstagnachmittag rund 300 Menschen, wie ein Sprecher der "Mobilen Beratung in Thüringen" sagte. Nahe am Gelände des Neonazi-Konzertes hatten sich mehrere Stände von Initiativen platziert. Außerdem gab es regelmäßige Friedensgebete in der Friedhofskapelle. Im Anschluss wurden jeweils bis zu 20 weiße Kreuze in die Nähe der Festivalwiese getragen und dort aufgestellt. Die Kreuze sollten die Todesoper rechter Gewalt in Deutschland symbolisieren, insgesamt 193 seit 1990.